Am Ostermontag, 2. April, gibt es ab 17 Uhr (Einlass, 16 Uhr) eine Fortsetzung. Dieses Mal hat Elisabeth Campollion zudem ihre Kolleginnen vom preisgekrönten Boreas-Quartett dabei: Julia Fritz, Professorin in Österreich und Telemann-Preisträgerin, Luise Manske, konzertiert als Fagottistin und Blockflötistin mit bedeutenden Ensembles, sowie Jin-Ju Baek, assistiert dem Bremer Professor Han Tol bei Meisterkursen und Konzerten in Korea.

Das exklusiv für Warfleth entwickelte Programm enthält Werke aus Deutschland (Froberger, Telemann, Bach), Italien (Frescobaldi, Vivaldi), Frankreich (de Boismortier) und England (John Dowland). Der Eintritt kostet 25 Euro, für Schüler, Studenten, Azubis, Erwerbslose und Geburtstagskinder frei. Karten bei Reinhard Rakow, 0 44 06 / 92 00 46, und berne-bringt@t-online.de.