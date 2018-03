Rezept

Barolo-Rindfleisch-Sugo

Wenn Food-Bloggerin Doreen Hassek an Essen denkt, dann spielen auch die Jahreszeiten eine Rolle. So zeigen sich der Herbst und Winter eher von ihrer rustikalen Seite. In die kalte Jahreszeit passt sehr gut dieses Rezept mit Rotwein, Rindfleisch und Pasta.