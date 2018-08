Einen dreitägigen Ferienspaß auf den Plätzen des Barrier Tennis-Clubs (BTC) genossen 15 Mädchen und Jungen. Unter der Leitung von Yuliya Schröder wurde deutlich: Auch bei diesen Temperaturen macht Tennis richtig Spaß. Zwischen 10 und 18 Uhr tobte der Nachwuchs an den Trainingstagen über die rote Asche. Übungen, Spiele und kleine Turniere zauberten den Kindern im Alter von acht bis 13 Jahren den Schweiß auf die Stirn und ein Lächeln ins Gesicht. Und die Augen leuchteten umso mehr, wenn sie ihren Trainern Leon Andrä, Tarek Erlewein und Bendix Schröder einen Punkt abluchsen konnten.

Mittags wartete dann im BTC-Klubhaus die richtige Stärkung, um am Nachmittag Vorhand und Rückhand wieder mit voller Power über das Netz zu jagen. „Wir haben eine super Gruppe zusammen, in der alle motiviert sind und riesigen Spaß haben“, lobte Yuliya Schröder. In der Tat: Wer den Kleinen tagsüber zusah, spürte die Begeisterung. Für ihren großen Einsatz erhielten alle Teilnehmer eine Medaille. Auch die erste derartige Ferienaktion des BTC war auf sehr positive Resonanz gestoßen.