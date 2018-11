Ohne Stufen und schwellenlos ins Haus: So sieht der Eingang in ein altersgerechtes Eigenheim aus. (rgz/Groke Türen und Tore)

Senioren wollen allermeist in ihrer vertrauten Umgebung leben, so lange es geht. Zugleich sind aktuellen Schätzungen zufolge nur zwei bis drei Prozent der Wohnungen in Deutschland barrierearm oder barrierefrei. Das erstaunt, da dieser Komfort nicht nur älteren oder bewegungseingeschränkten Menschen zugute kommt.

Um auch im Alter im angestammten Heim wohnen zu können, sind oft teure Umbauten notwendig. Ein stattlicher fünfstelliger Betrag ist schnell in Sicht. Doch in manchen Fällen reichen schon kleinere Veränderungen, um die eigenen vier Wände altersgerecht auszurüsten: „Eine Überlegung, die gleich am Anfang steht, ist sicherlich, dass man die Aufstellung der Möbel prüft und versucht, durch eine Umgestaltung die ­Bewegungsfläche zu vergrößern“, sagt Florian Becker vom Bauherren-Schutzbund.

Viele Altbauten haben schmale Treppenhäuser, die im Alter zu einem echten Hindernis werden können. (rgz/Bauherren-Schutzbund)

Ältere Menschen, die im Haus einen Rollator nutzen, benötigten eine Bewegungsfläche von mindestens 1,20 Meter mal 1,20 Meter. Rollstuhlfahrer brauchen mehr Fläche – eine Fläche von 1,50 Meter mal 1,50 Meter sollte es schon sein. Eine starke, kostengünstige Verbesserung der Situation lässt sich auch erreichen, wenn Alltagshilfen wie Stütz- oder Haltegriffe nachgerüstet werden. Auch stolperträchtige Türschwellen lassen sich ohne allzu großen Aufwand beseitigen.

Im Haus ist oft ein Treppenlift sinnvoll. Hat das Wohnobjekt mehrere Etagen, die alle genutzt werden sollen, kommt vielleicht sogar eine Mini-Fahrstuhl, der alle Etagen miteinander verbindet, infrage. „Einen Homelift findet man keineswegs nur in Häusern von Senioren. Bei älteren Menschen sorgen die kompakten Aufzüge für die gewünschte Barrierefreiheit. In allen Generationen bewähren sie sich im Alltag etwa beim Transport größerer Lasten oder des täglichen Einkaufs in obere Stockwerke“, heißt es beim Hersteller Aritco. Die Privataufzüge werden in einen Schacht eingebaut und passen sich fast ­jedem Wohnkonzept an. Sie lassen sich im Bestandsbau in wenigen ­Tagen nachrüsten.

Automatische Türen sind für Menschen, die eine barrierefreie Umgebung brauchen, ein Segen im Alltag. (rgz/Hörmann)

Insbesondere das Badezimmer bereitet Senioren oft Schwierigkeiten, weil die Freifläche für Drehungen um die eigene Achse nicht ausreicht, Dusche oder Badewanne nicht ebenerdig sind oder die Entfernung zum Wasserhahn am Waschbecken für Rollstuhlfahrer zu groß ist. Hier bieten die renommierten Markenhersteller seniorengerechte Lösungen an. Auch moderne Technik erleichtert das Wohnen im Alter und erhöht die ­Sicherheit. Sehr praktisch sind etwa elektrische Tür- und Fensteröffner sowie Bewegungsmelder in den Räumen, die automatisch das Licht an- und ausschalten.

Wer eine ­Modernisierung des Badezimmers in seinem Haus oder seiner Wohnung plant, kann Förderungen der öffentlichen Hand für die Finanzierung nutzen. „Für eine Förderung sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Daher ist es sinnvoll, einen Fachbetrieb mit Erfahrung in der Planung und Ausführung eines Umbaus zu beauftragen“, sagt ­Harald Belzer, Vorstand der SHG AG, die unter dem Namen „Die Badgestalter“ eine Kooperation qualifizierter Sanitärfachbetriebe initiiert hat. Teuer wird es, wenn nicht nur ­Bäder saniert werden, sondern auch Durchgänge und Flure verbreitert werden müssen. Wenn Wände aufgestemmt oder gar versetzt werden müssen, ist das ­zumindest in Massivhäusern immer mit einem immensen baulichen Aufwand und entsprechend hohen Kosten verbunden. Hier sind Häuser, die zum größten Teil aus Holz bestehen, klar im Vorteil. „Fertighäuser spielen hier ihre Flexibilität aus. Die Raumaufteilungen können nicht nur in der Planungsphase variabel ausgelegt, sondern auch nachträglich ohne großen Aufwand verändert werden“, heißt es beim badischen Fertighausbauer Weber Haus.

Viele Bauherren versäumen es, das Thema Barrierefreiheit frühzeitig in ihre Überlegungen einzubeziehen. „Bei der Planung der Finanzen sorgen die meisten jungen Menschen fürs Alter vor. Bei der eigenen Immobilie hingegen ist das allzu oft nicht der Fall“, sagt An­dreas Brendel, ein Spezialist für Baufinanzierungen bei Dr. Klein. „Dabei gestaltet sich für Bauherren, die bereits bei der Planung einige Punkte berücksichtigen, ein entsprechender Umbau im Alter deutlich kostengünstiger sowie einfacher.“ Vor allem Türen, Räume und Durchgänge sollten laut des Experten Brendel von vornherein großzügig geplant sein. Die Mindestbreite für den Hauseingang und die Zugangsweg liege zum Beispiel bei 1,20 Metern.