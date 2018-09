Im August fand die Rollstuhl-Basketball WM„ZA-DONK“ in Hamburg-Wilhelmsburg statt, initiiert durch den internationalen Basketball Verband (IWBF). Mit fünf 11. Klassen des Gymnasiums (BGÖ 18, BGSP 1, BGSP 2, BGT 18 und BGW) wurde diese Veranstaltung besucht. Diese Sportart wurde im September mit 4 Klassen im Unterricht durchgeführt.

m einen weiteren und genaueren Einblick in diese faszinierende Sportart Rollstuhlbasketball zu bekommen, wurde der Referent Eike Gößling des BSN (Behinderten-Sportverband Niedersachsen) in Hannover zur BBS Verden eingeladen Herr Gößling war selber mehrere Jahre am Rollstuhl „gefesselt“ und hat sich durch Rollstuhlbasketball ein Stück Lebensqualität ermöglicht und ist bis heute dabeigeblieben.

Der Referent konnte den Schülern sowohl einen theoretischen als auch einen praktischen Einblick in diese Sportart vermitteln. Die SuS haben mit Begeisterung diese Sportart ausprobiert und waren fasziniert von der Beweglichkeit, Anstrengung, Koordination und Technik dieser Sportart. Um dieses Projekt durchführen zu können, wurde dieser Besuch vom Förderverein der BBS Verden unterstützt.