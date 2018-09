Gut vorbereitet waren die Jugendlichen der Oberschule Bassum, die den Deutschen Bundestag in Berlin besucht haben. Auf Einladung des hiesigen Abgeordneten Axel Knoerig, der eigens außerhalb der Sitzungswochen angereist war, hörten die Schüler zunächst einen Informationsvortrag im Plenarsaal. Dann traf sich Knoerig mit den zwei zehnten Klassen im Sitzungssaal der CDU/CSU-Fraktion. Er stellte den 53 Schülerinnen und Schülern seinen politischen Werdegang, parlamentarische Schwerpunkte sowie inhaltliche Bezüge zwischen Bundes- und Wahlkreisthemen vor.

Danach konnten die Jugendlichen aus Bassum ihre zuvor erarbeiteten Fragen stellen. Unter anderem wollten sie wissen, ob Knoerig einmal Bundeskanzler werden wolle. Er sei lieber direkt für die Bürger in seinem Wahlkreis tätig, so die Antwort des Abgeordneten. Weitere Fragen bezogen sich auf die Arbeit in der Bundestagsfraktion und im Bundestagsbüro sowie auf die Terminplanung. Außerdem wurde die Gruppe zu einem Imbiss im Besucherrestaurant eingeladen. Der Blick von der Dachterrasse des Reichstagsgebäudes auf das abendliche Berlin rundete den Bundestagsbesuch ab.