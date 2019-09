KuKuK in Worpswede Maskentheater OHZ LIVE (Barbara Theisen)

„Bei uns wird gebaut, gemalt, gelacht und improvisiert, dabei ist jede Menge Spaß vorprogrammiert“, sagt die Künstlerin Barbara Theisen. Gemeinsam mit Freunden hat sie den Verein „KuKuK in Worpswede“ gegründet. Das gemeinsame Schaffen soll dazu animieren, verborgene Seiten zu entdecken und auszuleben.

Nach anfänglicher Schaffensphase werden die Masken zum Leben erweckt. Durch Körper- und Theaterarbeit wird die Figur in ihrem Ausdruck unterstützt. Kleine Szenen werden für das gemeinsame Spiel entwickelt, die in Form von Walk Acts die Worpsweder Landschaft bereichern.

Hinter Masken können verborgene Seiten zum Vorschein kommen. (Barbara Theisen)

Für dieses Projekt mietet die Veranstalterin ebenerdige, barrierefreie Räume an, damit Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung teilnehmen können. Die Kurse finden jeweils mittwochs statt, der erste von 16.30 bis 18.15 Uhr und der zweite von 18.30 bis 20.15 Uhr. Die Kosten für Kinder betragen monatlich 42 Euro, für Erwachsene 62 Euro. Zusätzlich wird eine einmalige Materialgebühr von 20 Euro für den Bau einer Maske fällig. Anmeldungen ab sofort bei Barbara Theisen unter der Telefonnummer 0 47 92 / 9 87 89 85 oder per E-Mail unter info@kukuk-worpswede.de sowie per Post an KuKuK e.V., Im Stillen Frieden 2 in Worpswede.