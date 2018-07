Worpsweder Bauernmarkt mit Biomeile statt. Er steht unter dem Motto 800 Jahre Worpswede. Für dieses Jahr werden noch Aussteller gesucht – sowohl zertifizierte Bio-Aussteller als auch konventionell arbeitende Betriebe oder Produzenten.

Nach den bisherigen Ideen und Planungen sollen mithilfe der Museen der Region ländliche Traditionen durch Kostüme oder Inventar am Markttag aufleben – damit so das Motto 800 Jahre Worpswede sicht- und fühlbar für alle kleinen und großen Besucher wird. Es soll ein Kinderprogramm – ohne Hüpfburg, aber mit Strohballenburg – geben, statt Kinderschminken wird den Kindern das Haar geflochten und mit Blüten verziert, was gerne auch für Erwachsene möglich sein soll. Tiere zum Streicheln und das Q-Mobil sind angefragt.

Weiter wird es einen Informationsstand rund um das Thema Fahrrad geben. Angefragt wurden zudem Komposttoiletten zu Nutz- und Informationszwecken. Dazu hat die Gruppe Viva con Aqua aus Bremen ihr Kommen zugesagt. Das Künstlerehepaar Ina und Markus Land wird sich wieder präsentieren, und verschiedene Musiker werden einzeln oder in Gruppen für die Zuhörer aufspielen. Daneben wird es Moderationen mit ausgewählten Ausstellern geben. In diesem Jahr erfolgt dies direkt an den Ständen und auf dem Markt – eine große Bühne wie im vergangenen Jahr wird nicht installiert.

Bei der Organisation des Worpsweder Biobauernmarktes wird die Worpsweder Touristik- und Kulturmarketing GmbH in diesem Jahr von Verena Rademaker-Wolff von der AG Medienfeld unterstützt. Verena Rademaker-Wolff ist Worpswederin in der dritten Generation, Initiatorin des “Marktes der Vielfalt“ und Journalistin. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information Worpswede unter Telefon 0 47 92 / 93 58 20, der E-Mail-Adresse info@worpswede-touristik.de oder unter www.worpswede-touristik.de.