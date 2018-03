Seit Anfang des Jahres gibt es einen deutlichen Anstieg innerhalb weniger Wochen. „Die Zinswende ist eingeläutet“, sagt Max Herbst von der FMH-Finanzberatung.

Lange sah es so aus, dass von der Zinsfront für Immobilienkäufer keine Gefahr droht. Zwar gab es seit dem Tiefpunkt der Zinsentwicklung im Herbst 2016 immer wieder leichte Anstiege, aber anschließend sanken die Konditionen auch wieder. „Eine Trendwende ist oftmals nicht zu dem Zeitpunkt erkennbar, an dem sie eingeleitet wird“, sagt Mirjam Mohr, Vorstand des Baugeldvermittlers Interhyp. Doch trotz eines ständigen Auf und Ab der Konditionen zeigt sich jetzt das Ausmaß: Seit rund anderthalb Jahren sind die Zinsen für zehnjährige Hypothekendarlehen bundesweit um 47 Prozent gestiegen. Die längere Zinsbindung mit 15 Jahren hat sich um 31 Prozent verteuert, wie aus Daten der FMH-Finanzberatung hervorgeht. So kletterten die Zinsen für eine zehnjährige Finanzierung von 1,03 Prozent im Oktober 2016 auf aktuell 1,51 Prozent. Was wegen des niedrigen Niveaus nach wenig aussieht, macht einen Kredit über 250 000 Euro (bei zwei Prozent Tilgung) über die gesamte Laufzeit von zehn Jahren um knapp 12 000 Euro teurer.

Besonders dramatisch verlief die Entwicklung in den ersten Wochen des Jahres 2018. Die zehnjährigen Baugeldkonditionen bei Bremer Anbietern stiegen um 16 Prozent. Zu den in den Preisvergleich einfließenden Anbietern gehören Filialbanken wie auch Baugeldvermittler wie Dr. Klein. Im Schnitt muss der Kreditnehmer jetzt einen Effektivzins von 1,51 Prozent bezahlen, also wie im Bundesdurchschnitt. Manche Anbieter verlangen schon einen Effektivzins von 1,80 Prozent bei einer zehnjährigen Zinsbindung. Eine 15-jährige Zinsbindung kostet teilweise schon mehr als zwei Prozent Zinsen bei den Anbietern in Bremen.

Experte Herbst rechnet mit einem weiteren Zinsanstieg in diesem Jahr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Aufkauf von Staats- und Unternehmensanleihen etwas gedrosselt. In den USA wird in diesem Jahr mit drei Zinserhöhungen durch die US-Notenbank gerechnet. „Steigende Zinsen in den USA werden Anlagen dort attraktiver machen“, sagt Herbst. Folglich fließt Geld aus Europa dorthin, dadurch steigen hier die Zinsen. „Auch mit Blick auf die anziehende Preissteigerungsrate in Europa ist Baugeld eigentlich zu billig“, sagt Herbst.

Entscheidend für die Entwicklung der Baugeldzinsen ist, wie sich Pfandbriefe, mit denen sich Banken refinanzieren, und die zehnjährigen Bundesanleihen, die das langfristige Zinsniveau vorgeben, entwickeln. Auch hier gibt es klare Aufwärtstendenzen. „Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen haben sich seit Jahresbeginn 2018 verdoppelt“, sagt Mohr. Aktuell liegen sie bei 0,60 Prozent.

Auch bei einem möglichen Handelskrieg mit Europa sieht Herbst eher die USA als Gewinner. Für eine zehnjährige Zinsbindung rechnet der Experte bis zum Jahresende mit knapp über zwei Prozent Zinsen. Ein Anstieg auf 2,50 Prozent sei im Jahresverlauf für eine 15-jährige Zinsfestschreibung zu erwarten, so Herbst. Im Schnitt werden jetzt in Bremen 1,92 Prozent verlangt.

Ein Zinsanstieg wird sich auch auf die Immobilienpreise auswirken. Das Immobilienportal Immowelt hat die Konsequenzen für 14 Großstädte untersucht. Danach würden die Kaufpreise in Bremen ab einem Zinssatz von 3,15 Prozent stagnieren. Ab einem Zinssatz von zwei Prozent für Wohnbaukredite verlangsamt sich der Preisanstieg lediglich. Da dieses Niveau bald erreicht ist, dürfte ein Durchschnittspreis von 2350 Euro pro Quadratmeter bei Eigentumswohnungen bis zum Jahr 2020 nicht mehr erreicht werden, wie das bei konstantem Zinsniveau laut der Prognose der Fall wäre. Aktuell wird von einem durchschnittlichen Kaufpreis von knapp 2000 Euro pro Quadratmeter ausgegangen. Bleiben die Zinsen bei zwei Prozent, so sollen die Preise in Bremen bis 2020 noch um 17 Prozent auf 2260 Euro je Quadratmeter steigen.

Bisher konnten sich Immobilienkäufer damit trösten, dass steigende Preise von sinkenden Zinsen kompensiert wurden. Damit ist es jetzt vorbei. 80 Prozent der Experten rechnen in den nächsten zwölf Monaten mit steigenden Zinsen beim Baugeld, so eine Umfrage von Interhyp.

Dennoch sollte man sich nicht übereilt in eine Finanzierung stürzen, warnen Verbraucherschützer. Denn der Zinsanstieg vollzieht sich nur langsam und er wird auch nicht geradlinig sein. Auch wenn die Zinsen steigen, ist insbesondere bei hohen Kreditbeträgen eine Zinsbindung von 15 oder 20 Jahren empfehlenswert. Die monatliche Belastung sollte 40 Prozent des Nettoeinkommens eines Haushalts nicht übersteigen. Eine lange Zinsbindung bringt Sicherheit bei der Planung der monatlichen Belastung und nach eineinhalb Jahrzehnten ist wenigstens schon ein Drittel der Schulden abbezahlt, wenn man mit zwei Prozent tilgt.