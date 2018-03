Doch die niedrigen Zinsen werden nicht für ewige Zeiten Bestand haben. Deshalb kann sich ein Bausparvertrag als ein Finanzierungsbaustein wieder lohnen. Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest in ihrer aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Finanztest“.

Das Image der Bausparkassen hat zwar in der Vergangenheit gelitten. Doch das liegt vor allem an den alten Verträgen mit hohen Guthabenzinsen, die die Bausparkassen nicht mehr bedienen wollen. Klar ist, als Sparvertrag taugen die Bausparverträge kaum noch. Es sei denn, man ist unter 25 Jahren und kann staatliche Zuschüsse in Form der Wohnungsbauprämie und der Arbeitnehmersparzulage beanspruchen.

Der Kern des Bausparens ist allerdings ein anderer. Mit regelmäßigen Sparraten bauen Sparer einige Jahre lang Eigenkapital auf. Als Gegenleistung für die niedrigen Sparzinsen erwerben sie den Anspruch auf ein günstiges Darlehen, das sie für den Immobilienkauf oder für eine Gebäudemodernisierung nutzen können. Das Besondere am Bausparen: Der Zinssatz für das Darlehen steht heute schon fest, auch wenn der Sparer den Kredit erst in sieben oder zehn Jahren abruft. Je nach Anbieter und Tarif liegen die Zinssätze dabei zwischen 1,23 und 2,65 Prozent.

Wie viel Zinsen Banken für einen Bau- oder Modernisierungskredit dann verlangen werden, ist dagegen heute nicht absehbar. Aus Sicht der Verbraucherexperten lohnt sich ein Bausparvertrag dann, wenn er in einigen Jahren tatsächlich für eine Immobilienfinanzierung eingesetzt wird und die Zinsen steigen. Nur dann wäre das Bauspardarlehen günstiger als ein Bankdarlehen. Die Zinsersparnis gegenüber einem Bankdarlehen muss außerdem hoch genug sein, um die magere Verzinsung in der Sparphase auszugleichen.

Ein Bausparvertrag ist vor allem eine Versicherung gegen steigende Zinsen, bietet aber noch eine Reihe weiterer Pluspunkte. Bausparkassen vergeben ihre Darlehen zu Einheitszinssätzen. Banken verlangen oft happige Zinsaufschläge, wenn der Kunde nur ein Darlehen unter 30 000 oder 50 000 Euro benötigt. Für sich abzeichnende Modernisierungsvorhaben kann sich deshalb ein Bausparvertrag auszahlen. „So lassen sich niedrige Zinsen für Vorhaben in fünf, acht oder zehn Jahren sichern“, sagt Alexander Nothaft vom Verband der privaten Bausparkassen. „Für Bauspardarlehen werden bis zu einer Darlehenssumme von 30 000 Euro keine grundbuchlichen Absicherungen verlangt.“ Außerdem berechnen Bausparkassen anders als Banken keinen Zinsaufschlag, wenn das Grundstück bereits durch einen anderen Kredit belastet ist, der im Grundbuch an erster Stelle eingetragen ist. Zudem können Bausparer jederzeit beliebig hohe Sondertilgungen leisten, um ihr Darlehen schneller zurückzuzahlen.

Bausparen kann zudem mit der Riester-Förderung kombiniert werden. Das zahlt sich vor allen für Familien mit Kindern aus. Vom Staat gibt es jährlich 175 Euro Grundzulage und 300 Euro für jedes Kind. Voraussetzung ist, dass der Riester-Bausparvertrag für den Bau oder den Kauf einer selbst genutzten Immobilie genutzt wird. Bausparer müssen jährlich vier Prozent ihres im Vorjahr erzielten Bruttoeinkommens (abzüglich der Zulagen) sparen oder in die Tilgung ihres Bauspardarlehens stecken. Mehr als 2100 Euro im Jahr müssen nicht eingezahlt werden. Zusätzlich ist noch eine Steuerersparnis möglich. Die Riester-Beiträge können als Sonderausgaben abgesetzt werden.

Dreh- und Angelpunkt ist beim Bausparen die Zuteilung. Ab diesem Zeitpunkt kann sich der Sparer sein Guthaben auszahlen lassen und den Rest der Bausparsumme als Darlehen abrufen. Bauspartarife bestehen aus einem Bündel von Konditionen: Spar- und Darlehenszinsen, Abschluss- und Kontogebühren, Regelsparraten und Tilgungsbeiträge, Zuteilungsvoraussetzungen und vielem mehr. Und in fast jedem Tarif gibt es mehrere Varianten.

Tilgungsplan verlangen

Sparer brauchen aber keine höhere Bausparmathematik, um zu prüfen, ob das Angebot einer Bausparkasse für sie geeignet ist. Es reicht ein detaillierter Spar- und Tilgungsplan, den sie sich für jedes Bausparangebot aushändigen lassen sollten. Daraus geht hervor, wann die Bausparsumme voraussichtlich zugeteilt wird, wie viel sie bis dahin angespart haben, wie hoch das Bauspardarlehen ist, welche Rate sie dafür zahlen müssen und wann das Darlehen getilgt ist. Auch auf die Höhe eventueller Kontoführungsgebühren und der Abschlussgebühr sollte man achten.

Wer mehr anspart als vorgegeben, legt unnötig Geld zu Minizinsen von meist 0,10 Prozent an. Außerdem verringert sich so bei den meisten Verträgen der Darlehensanspruch. Inzwischen haben die Bausparkassen auch die Flexibilität eingeschränkt. Früher war der monatliche Regelsparbeitrag von drei bis fünf Promille der Bausparsumme nur ein Richtwert. Jetzt sehen das die Bausparkassen strenger. Man sollte sich daher nicht auf Sparpläne mit ganz anderen Raten und Sonderzahlungen einlassen, rät die Stiftung Warentest.

Mit dem Bausparrechner der Stiftung Warentest können Angebote verglichen werden:

test.de/bausparrechner.