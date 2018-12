McAllister mit BBS Osterholz ( Europäisches Parlament).jpg

Hier erlebte die Gruppe unter anderem den Besuch des georgischen Außenministers.

Nachdem David McAllister (Dritter von rechts) zuletzt im Mai 2018 an der BBS Osterholz-Scharmbeck einen Einblick in die Arbeit des Europäischen Parlamentes gegeben hatte, konnte jetzt eine neunköpfige Gruppe auf seine Einladung hin selbst europäische Politik hautnah erleben. „Die Europäische Union ist eine großartige Errungenschaft, die Frieden, Freiheit und Wohlstand für uns sichert. Dies können junge Leute am besten durch eigene Erfahrungen im Ausland erleben. Ein Besuch im Europäischen Parlament bietet hier einen interessanten Einblick“, so David McAllister.