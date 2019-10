„Ich find Schlager toll“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Beatrice Egli: So wird ihre neue Schlagershow

teleschau

Die Schlagersängerin Beatrice Egli ist seit sechs Jahren im Musikgeschäft - und blickt nun in einer eigenen Ranking-Show auf die besten Songs der letzten Jahrzehnte. Im Interview verrät sie, was die Sendung so besonders macht.