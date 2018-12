Aumunder Siedler auf der Fassmer-Werft: In der Mitte mit weißem Helm Andreas Bosch, der die Gruppe über das Gelände führte.

Also beschlossen die Teilnehmer des Geschichts- und Gesprächskreises der Siedlergemeinschaft Aumund 1, gemeinsam von Blumenthal nach Bardenfleth zu schippern, um auf der anderen Weserseite die Fassmer-Werft zu besuchen.

Es ist gar nicht so einfach, dort einen Besichtigungstermin zu erhalten. Über 900 Gäste werden pro Jahr empfangen, berichtete Andreas Bosch, der als Assistent der Betriebsleitung die Gäste aus Aumund empfing und nach einer Einführung über das Werftgelände führte. Da die Besichtigungen Arbeitszeit kosten, soll es nur noch eine Tour pro Monat geben. Wie gut, dass der Leiter des Gesprächskreises, Manfred Baumgart, sich rechtzeitig um einen Termin bemüht hatte.

Bei einer Tasse Kaffee erzählte Bosch von der wechselvollen Geschichte der 1850 gegründeten Werft. Der immer noch im Familienbesitz befindliche und weltweit tätige Betrieb war anfangs hinterm Deich gelegen. So mussten die hergestellten Boote früher per Pferdefuhrwerk zur Weser geschafft werden, um dort ausprobiert werden zu können.

Seit 1972 befindet sich die Werft direkt an der Weser, hat weltweit acht Standorte und dazu noch 76 Servicestationen. Wer Werft hört, der denkt natürlich zuerst an Schiffbau. Und den gibt es selbstverständlich bei Fassmer. Marine- und Forschungsschiffe, Jachten, Seenotrettungskreuzer, Offshore-Schiffe, Arbeitsschiffe, ein hochmodernes Feuerlöschboot – die Werft hat in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle eingenommen. Besondere Wünsche der Kunden werden umgesetzt; in vielen Bereichen wie zum Beispiel beim Flüssiggasantrieb (LNG) oder bei den vollständig aus Aluminium erbauten Seenotrettungskreuzern wird Neuland betreten. Und auch im Servicebereich ist die Firma gut aufgestellt. Reparaturen werden weltweit durchgeführt, die erforderliche Logistik wird mitgeliefert.

Erstaunt waren die Besucher allerdings, als Bosch ihnen erklärte, dass inzwischen auch noch andere Tätigkeiten einen großen Anteil am Geschäftsbetrieb haben. So werden aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) Gondelverkleidungen für Windkraftanlagen hergestellt, Hochdächer für Kleintransporter und Wohnmobile, Boote und Rutschen für Fahrgeschäfte, Gangways – eigentlich alles, was sich mit GFK machen lässt.

Wofür Fassmer inzwischen schon berühmt ist, sind die dort hergestellten die Rettungsboote. Als die ersten 1959 aus GFK gefertigt wurden, begegnete man dem damals noch neuen Werkstoff mit großer Skepsis. Also wurde bei Fassmer ein Boot vom hohen Dach einer Halle heruntergeworfen – und das Boot überstand die Tortur ohne Beschädigungen; das Vertrauen in das Material wuchs. Durch den Kreuzfahrtboom werden immer mehr und größere Rettungsboote erforderlich. 310 Personen können in den aktuell größten Booten untergebracht werden. In Planung sind aber bereits weitaus größere. Daneben gibt es für die Frachter weiterhin die für geringere Personenzahl ausgelegten Freifallboote.

Weitere interessante Aufgaben ergeben sich durch den Jachtbau und die dazugehörige Ausrüstung. Eine Ausstattung mit einem Helikopter-Hangar ist ja fast schon normal. Aber wie wäre es mit einem Beach-Party-Bereich? Da fährt eine Plattform über das Heck hinaus, gibt eine sandgefüllte Fläche frei. Oder die Ausstattung mit einem U-Boot? Wer über das nötige Kleingeld verfügt, kann bei Fassmer alles bekommen, was das Herz begehrt.

Seine von solchem Luxus tief beeindruckten Gäste führte Bosch dann über das Gelände. Hautnah konnte man zusehen, wie Dächer für die Transporter entstehen. Zum größten Teil noch in Handarbeit werden die Formen laminiert, geschliffen, gefräst. Ein Roboter greift mit zu, wenn es darum geht, Verstärkungsrippen in die Dächer einzusetzen. Gondelbau für die Windkraftanlagen, der Einblick in ein großes Rettungsboot, die Plattform, mit der Schiffe aus der Weser gehoben werden können – es gäbe noch so viel zu berichten von dem, was die Aumunder alles zu sehen und zu hören bekamen. Ein wirklich sehr beeindruckender Besuch, der nach einer erneuten Weserkreuzung mit einem gemeinsamen Mittagsmahl endete und der lange in Erinnerung bleiben wird.