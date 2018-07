Ihr Angebot kommt an: „Wir würden das Team gern vergrößern“, sagt Ziegeler. „Wir suchen schon einen weiteren Physiotherapeuten.“

In den Praxisräumen unweit der Kaiser-Wilhelm-Eiche in der Straße Marktplatz 4 haben die Physiotherapeuten einen ihrer Schwerpunkte auf die Orthopädie gelegt. Sie helfen unter anderem bei Wirbelsäulenerkrankungen und Gelenkbeschwerden. Auch die sogenannte chirurgische Rehabilitation und die Sportphysiotherapie bieten sie an. Dazu arbeiten sie eng mit behandelnden Ärzten zusammen.

Bei ihrer Arbeit gehen Ziegeler und Schweers strategisch vor: Das Erstellen eines individuellen Befunds, das Entwickeln eines Behandlungsplans und ein gewisses Maß an Eigeninitiative der Patienten seien die Säulen des Therapieerfolgs, sagen sie. Nach der Diagnose durch einen Arzt zielt ihre Nachbehandlung auf die Beweglichkeit von Gelenken, die Kräftigung von Muskeln sowie auf eine insgesamt verbesserte Funktionalität bei den Patienten ab. „Jeder ist eben anders“, erläutert Schweers.

Viele Therapien möglich

Zum Leistungsspektrum des Duos zählt neben der Krankengymnastik die Manuelle Therapie. Auch eine Behandlung nach dem Faszien-

distorsionsmodell gehört dazu. Diese Behandlungsart geht auf den amerikanischen Notfallmediziner und Arzt Stephen Typaldos zurück und sieht die Ursache körperlicher Beschwerden in einer Verformung der Weichteilkomponenten des Bindegewebes.

Zudem ist eine manuelle Lymphdrainage in der Praxis möglich. Variationen der physikalischen Therapie runden das Angebot ab. Um einen hohen Standard zu halten, seien Fortbildungen unerlässlich, ist Ziegeler überzeugt. Dazu nutzt das Team regelmäßig externe Angebote. „Dadurch bieten wir ein umfassendes und einheitliches Behandlungskonzept.“ Ihre Praxis stehe Menschen aller Generationen offen, unterstreichen sie.

Beide Praxisinhaber sind auch privat sportlich aktiv: Ziegeler spielte viele Jahre Volleyball beim Verein für Sport und Körperpflege (VSK) Osterholz-Scharmbeck. Heute spielt sie Fußball beim FC Hambergen und ist mit dem Rad, Kajak oder zu Fuß unterwegs. Ähnlich ist es bei Schweers. Er war lange Fußballer beim VSK. Dann wechselte er die Sportart: Sieben Jahre stand er als Physiotherapeut den Handballern der Handballspielgemeinschaft HSG Schwanewede/Neuenkirchen zur Seite. Mittlerweile spielt er selbst Handball. In einer Kooperation mit dem VSK betreuen Ziegeler und Schweers die Fußballer der ersten Herrenmannschaft von Osterholz-Scharmbecks größtem Sportverein.

Die beiden Physiotherapeuten lieben es, in der Natur zu sein. Das spiegelt sich unter anderem in der freundlichen Raumgestaltung ihrer Praxis am Marktplatz wieder: Die Farben Hellgrün, Weiß und Braun bestimmen dort das Ambiente.

Wer neugierig geworden ist, könne in der Physiotherapiepraxis vorbeischauen, laden die Inhaber ein. Der Eingang zu den Räumen liegt in Richtung Marktplatz. Ein Fahrstuhl bringt die Besucher direkt in den zweiten Stock. „Manche Menschen verbinden ihren Praxisbesuch mit einem Einkauf auf dem Wochenmarkt“, sagt Ziegeler.

Weitere Informationen zur Praxis, zum Angebotsspektrum und den Öffnungszeiten gibt es im Internet unter www.physio-ammarkt.com oder unter Telefon 04791 / 810 33 55.