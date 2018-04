Hier ist alles Gold, was glänzt.

Ein Blau noch ein Blau, das Rot verheißungsvoll, Gelbes magisch, Violett das neue Purpur, Grünes fein und rein. Die Künstlerin, im Westfälischen geboren, seit Anfang der Siebzigerjahre in Berlin lebend, hat ein geradezu gewaltiges Oeuvre geschaffen. In einer Vielzahl von Ausstellungen konnten ihre Werke bereits zwischen Deutschland und Spanien, zwischen Atlantis und Ophir bestaunt werden.

Heidi Stein trägt für „Tiefer Glanz“ Bilder aus ihrem Atelier nach Achim und veredelt die ausstellungserprobten Räume der Volksbank. Steins Kunst ist sowohl in ihrer abstrakten wie naturalistischen Ausformung immer ein Fenster zur Seele. In ihren gülden strahlenden Werken beweist sie wagemutig kontrapunktierend und ausgiebig experimentierend, wie es geht, von scheinbar glänzenden Oberflächen intensiv in die Tiefe zu gehen. Eine weiße Leinwand zu bearbeiten, damit sich Farben mischen, Feuer brennen, Gefühle gedeihen oder Ruhe einkehrt, ist mutig und herausfordernd, befreiend und aufwühlend.

„Tiefer Glanz“ heißt die Ausstellung mit Bildern von Heidi Stein.

Die Vernissage zu dieser farbgewaltigen Ausstellung findet im Beisein der Künstlerin am Donnerstag, 19. April, um 19.30 Uhr in der Bremischen Volksbank in der Achimer Brückenstraße 7 in Achim statt. Die Einführung in die Werke Heidi Steins übernimmt Christian Kneisel, Leiter der Kunsthalle Brennabor in Brandenburg. Die Ausstellung ist dann bis Ende Juli dieses Jahres während der Servicezeiten der Bank zu besichtigen. Weitere Bilder werden im Weinhaus „Alte Mühle“ in Achim ausgestellt.