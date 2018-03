Durch Zuhören und Verstehen bauen wir Bindungen auf und festigen Beziehungen.

Geräusche weisen oft den Weg und dienen zur Orientierung und Sicherheit im Alltag wie beispielweise die Kirchenglocken der St.Willehadi Kirche. Signale, wie sich nähernde Fahrzeuge oder das Knurren eines Hundes, warnen vor Gefahren. Unser Hörvermögen leistet auch zu Freude und Genuss seinen Beitrag: Die harmonischen Klänge von Musik oder das Lachen von Kindern rufen Glücksgefühle hervor.

Es droht Isolation

Wer sich mit einem nachlassenden Gehör abfindet, dem droht zunehmende soziale Isolation. Die berufliche Leistungsfähigkeit wird eingeschränkt, ebenso die Aktivität und das Wohlbefinden, was dauerhaft zu Depressionen führen kann. Dies sind Argumente genug, nicht still zu leiden, sondern bei den ersten Anzeichen von Hörverlust aktiv zu werden. Wer feststellt, dass er lebhaften Gesprächen in geselliger Runde nicht mehr folgen kann oder dass ihm der Fernseher immer zu leise erscheint, sollte zügig einen HNO-Arzt oder Hörakustiker aufsuchen. Denn je länger man diesen Gang hinauszögert, desto schwerer fällt es vielen Betroffenen, mit einem Hörgerät zurechtzukommen, wie die Hörgeräte-Experten von audibene bestätigen. Weil das Gehirn es über die Zeit „verlernt“, akustische Signale zu entschlüsseln, muss diese Fähigkeit dann erst langwierig wieder aktiviert werden. Außerdem sind moderne Hörgeräte heutzutage so klein und dezent, dass sie kaum auffallen. Sie ermöglichen es, endlich wieder uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Richtiger Umgang

mit Hörgeräten

Wer sich dann für ein Hörgerät entschieden hat, sollte sich auch mit dem richtigen Umgang vertraut machen. Die Hörgeräte-Experten raten: Das Gerät mit einem Pflegeset vom Akustiker regelmäßig reinigen und die Batterien rechtzeitig wechseln.

Jeden Abend eventuell angesammelten Schweiß aus dem Verbindungsschlauch entfernen und die Batterien herausnehmen, damit Feuchtigkeit über Nacht verdunsten kann. Das Gerät vor größerer Hitze, Kälte und Feuchtigkeit schützen.