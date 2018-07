Verbrauchertipps

Bei unseriösem Handwerker-Notdienst Zeugen hinzurufen

In der Not schnell einen Schlüsseldienst über das Internet ausfindig gemacht und am Ende eine viel zu hohe Rechnung erhalten: Solche Situation sind keine Seltenheit. Die Verbraucherzentrale rät zur Vorsicht.