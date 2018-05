Kreisklasse qualifizieren. Auch in der Winterrunde zeigten beide Teams eine positive Entwicklung. Zum Abschluss belegte die erste Mannschaft in der Meister-Endrunde einen ausgezeichneten zweiten Rang. Abgeschlossen wurde die Wintersaison mit einem eigenen Hallenturnier.

Betreut werden die Jungen von Rolf Seiler und Thorsten Bergemann (erste Mannschaft) sowie von Gerold Tholen und Kevin Nagel (zweite Mannschaft). Trainiert und gespielt wird im Sportpark an der Mauersegler Straße. Im Blickpunkt der beiden Teams stand vor dem Spielbetrieb ein Trainingslager in der Jugendherberge Verden. Das Trainerteam bot ein Programm mit Training auf dem Kunstrasenplatz und gemütlichen Erholungspausen an.

Derzeit hat die erste Mannschaft in der Kreisliga zwei Punktspiele ausgetragen. Im ersten Auswärtsspiel siegte man bei der JSG Aschwarden/Meyenburg mit 4:2. Das zweite Spiel beim SV Löhnhorst verlor man mit 2:5. Die Partie gegen VSK Osterholz-Scharmbeck wurde abgesagt. Im Kreispokal unterlag man in einem dramatischen Spiel mit 5:6 gegen den FC Osterholz-Scharmbeck.

Die zweite Mannschaft hat schon drei Punktspiele in der 1. Kreisklasse ausgetragen. Zum Auftakt wurde gegen die JSG Axstedt/Steden 2:2 gespielt. Danach unterlag das Team dem ATSV Scharmbeckstotel mit 2:3 und der TuSG Ritterhude mit 1:6. Im Kreispokal konnte man nach einem 4:3 beim ASV Ihlpohl II die nächste Runde erreichen, in der man am 22. Mai im Sportpark auf die JSG Hambergen/Pennigbüttel trifft.