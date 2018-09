Mitglieder vom Verein Mosaik während des Aschura-Festes am Info- und Essensstand.

„Viele neugierige Blicke begleiteten uns beim Aufbau unseres Standes. Und tatsächlich kamen auch viele interessierte Menschen, Einheimische, Migranten, Flüchtlinge, um zu sehen, was es an diesem Stand wohl gibt“, berichtet Johanna Pflüger, stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Bei einem Teller der Aschura-Speise erklärten die Mitglieder von Mosaik den Gästen Wissenswertes zur Bedeutung dieses Festes und natürlich auch die Zutaten der Aschura.

„Immer wieder Gelegenheiten zu schaffen, damit sich die bunte Vielfalt der Menschen in unserem Landkreis Diepholz kennenlernt, ins Gespräch kommt und damit Ängste und Vorurteile untereinander abzubauen, ist eine Herzensangelegenheit unserer hauptsächlich türkeistämmigen Mitglieder, und dies schon seit vielen Jahren; sie alle leben schon seit Jahrzehnten hier, beziehungsweise sind hier aufgewachsen. Und wir werden es nicht müde, denn für ein friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben auf Augenhöhe einzustehen ist heute und in Zukunft genauso wichtig, wie es in der Vergangenheit bereits war. Integration ist ein dauerhafter, wechselseitiger Prozess, der immer wieder neu belebt werden muss“, sagt Rahmi Tuncer, der Integrations- und Flüchtlingsberater im Landkreis Diepholz ist.