Im Vorfeld schießen die Gilde-Schützen um die Monats-Pokale und den Rathaus-Pokal. Gegen 12 Uhr stehen die Pokal-Verleihungen und die Ehrungen verdienter Gilde-Mitglieder auf dem Programm. In diesem Zusammenhang stehen einige besondere Überraschungen auf dem Plan des Gilde-Vorstands. Ein besonderes Novum zum Saison-Abschluss für alle Bürger ist ein vom Bremer Catering Service veranstaltetes großes Eis-Fest auf dem Gilde-Festplatz. Der Vorstand hofft auf starke Resonanz der Gilde-Mitglieder und Gäste. Zur Einleitung des Bassumer Oktoberfestes am 7. Oktober findet am Sonnabend, 6. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Gilde-Festhalle ein Oktoberfestabend mit dem Blasorchester Die Klosterbachtaler und dem DJ Rolf statt. Das Fest beginnt mit einem typisch bayerischen Essen mit Leberknödelsuppe, Schweinshaxen, Leberkäse und Weißwürsten. Die Kleiderordnung ist zivil oder in Bayerntracht. Für dieses Event können beim Gilde-Treff Einlass- und Verzehr-Karten für 25 Euro vom Gilde-Vorstand gekauft werden.