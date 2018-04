Durch gezielte Yogahaltungen wie sanfte Dehn-, Atem- und Entspannungsübungen wird Stress abgebaut und das innere Gleichgewicht gesteigert. So kann mit Ruhe und Gelassenheit dem oft hektischen Alltag gestärkt entgegengetreten werden. Auch werden diverse Übungen für den Nacken-, Schultern- und Rückenbereich angeboten. Bei allen Übungen werden die Faszien automatisch mit einbezogen. Am Ende der Stunde findet eine Tiefenentspannung statt. Dieses Angebot findet immer montags von 8 bis 9.30 Uhr in der Gymnastikhalle Schoofmoor statt. Anmeldung über die Geschäftsstelle des TV Falkenberg per E-Mail an die Mailadresse geschaeftsstelle@tvfalkenberg.de oder dienstags von 9 bis 11 und 16 bis 18 Uhr unter Telefon 0 42 98 / 318 55. Es darf zweimal kostenlos geschnuppert werden.