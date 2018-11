Quentin Tarantino heiratet seine Verlobte Daniella Pick. Wie der "Hollywood Reporter" vermeldet, findet die Hochzeit am Mittwochabend in Los Angeles statt. (Getty Images / Dominique Charriau)

Hollywoods Kult-Regisseur schlechthin traut sich: Wie der „Hollywood Reporter“ vermeldet, wird Quentin Tarantino (55) am Mittwochabend in einer feierlichen Hochzeitszeremonie in Los Angeles seine Freundin, die Israelin Daniella Pick, heiraten. Die 35-Jährige, Model und Sängerin von Beruf, lernte Tarantino 2009 bei einer Promo-Aktion seines Films „Inglourious Basterds“ in Israel kennen. Schon damals waren Tarantino und Pick kurz liiert, trennten sich aber wieder. 2016 fanden sie schließlich erneut zueinander und verlobten sich ein Jahr später.

Neben den erfreulichen privaten Neuigkeiten, gibt es auch bald wieder einen neuen Film von Tarantino zu bewundern. „Once Upon A Time In Hollywood“, momentan noch in Post-Produktion, spielt 1969 zur Zeit der Manson-Morde. Wie gewöhnlich ist dem Ruf des Regisseurs wieder eine ganze Schar an Hollywood-Stars gefolgt. Mit dabei sind neben Brad Pitt und Leonardo DiCaprio auch Margot Robbie, Al Pacino und Dakota Fenning. Der Film soll am 8. August 2019 in den Kinos starten.