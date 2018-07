Mit der Veranstaltung möchte GCP das nachbarschaftliche Miteinander und den Zusammenhalt der Mieter weiter stärken.

Es war eine Menge los in der Grohner Düne: Torwandschießen, Duelle am Kicker und die große Hüpfburg standen bei allen Sommerfestbesuchern hoch im Kurs. Besonderer Aufmerksamkeit erfreute sich auch die Station mit den bunten Glitzertattoos. Zwischendurch konnten sich die großen und kleinen Gäste mit Erfrischungsgetränken, Kaffee und leckerem Kuchen stärken, die GCP ebenfalls kostenlos bereitstellte. „Es freut uns zu sehen, dass auch in diesem Jahr viele Mieter zum Sommerfest zusammengekommen sind. Das stärkt die Hausgemeinschaft“, so GCP-Sprecherin Katrin Petersen.

Die Mieter und die Mitarbeiter von GCP nutzten die Gelegenheit, sich während des Festes auszutauschen und noch besser kennenzulernen. „Aktionen für unsere Mieter wie die Sommerfeste, Nikolaus- oder Osteraktionen sind neben Investitionen und einem guten Mieterservice fester Bestandteil unserer Arbeit als Hausverwaltung. Wir legen großen Wert darauf, die Mieter zusammenzubringen und das Nachbarschaftsgefühl langfristig weiter zu stärken“, so Katrin Petersen. Das Event in Bremen ist eines von über 50 Mietersommerfesten, die GCP dieses Jahr veranstaltet.

GCP ist Bestandshalter von Wohnimmobilien und vermietet und verwaltet mit dem Ziel, den Wohnraum und das Wohnumfeld durch gezielte Investitionen nachhaltig zu verbessern. Neben umfassendem Mieterservice, lokaler Hausverwaltung und gezielten Maßnahmen für den Wohnraum legt Grand City Property das Augenmerk im Rahmen der langfristigen Strategie zur Verbesserung der Wohnqualität auch auf das Wohnumfeld und die Nachbarschaft. Darüber hinaus bietet GCP eine Erreichbarkeit rund um die Uhr und kostenlos im zentralen Service-Center (Telefonnummer 08 00 / 646 37 72 00), über das Grand-City-Property-Mieterportal oder den Whatsapp-Chat.