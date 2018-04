Von Ostern bis spätestens Oktober, so lautet die grobe Faust-

regel, ist Sommerreifenzeit. Beim Kauf neuer Reifen sollte nicht nur der Preis eine Rolle spielen, sondern vor allem die

Sicherheit – schließlich ist der Reifen der einzige Kontakt zur Fahrbahn, erklärt die Prüforganisation Dekra.

Eine gute Orientierungshilfe im Hinblick auf die Qualitäten eines Reifens bietet laut Dekra das bereits seit November 2012 geltende EU-Reifenlabel. Es klassifiziert und kennzeichnet alle in der EU verkauften Neureifen nach ihrer Treibstoffeffizienz, Haftung bei Nässe und Abrollgeräusch.

Für die Kennzeichnung wird – angelehnt an das zum Beispiel auf größeren Haushaltselektrogeräten angebrachte EU-Energie-Label – je nach Kriterium eine Skala von A bis G ver-

wendet. „Mit Blick auf die

Sicherheit sollten Käufer vor

allem auf das Nassbrems-

Verhalten schauen“, empfiehlt der Dekra-Reifensachverständige Christian Koch. Nur ein Pneu, der dabei gut abschneidet, ist seiner Ansicht nach als sicher zu empfehlen.

Die Klassen reichen dabei von A bis C und E bis F. Ein mit A gekennzeichneter Reifen zeichnet sich durch einen kurzen Bremsweg bei nassen Straßenbedingungen aus, ein mit F

gekennzeichneter Reifen durch einen längeren Bremsweg. „Der Unterschied zwischen Reifen der Klassen A und F kann dabei bis zu 30 Prozent betragen“, sagt Koch.

Der genaue Bremsweg hänge letztlich vom Fahrzeug und den Fahrbahnbedingungen ab. Die Kriterien Rollwiderstand und Geräuschentwicklung sind für einen ausgewogenen Reifen mit Blick auf Spritverbrauch und Emissionen ebenfalls wichtig, für die Verkehrssicherheit aber zweitrangig, betont der Dekra-

Experte.

Beim Rollwiderstand erfolgt die Einteilung in die Klassen A bis C und E bis G. Die Kraft-

stoffersparnis eines Reifens der Klasse A im Vergleich zu einem Reifen der Klasse G entspricht laut Dekra bei einem Auto circa 0,5 Liter pro 100 Kilometer.

Das beim Fahren entstehende Abrollgeräusch wird durch die Anzahl schwarzer Viertelringe neben dem stilisierten Laut-

sprecher und den tatsächlich

ermittelten Geräuschwert in

Dezibel (dB(A)) dargestellt. Im Idealfall bekommt ein Pneu nur einen Ring. Das besagt dann, dass der Reifen den seit 2016

gültigen Geräuschgrenzwert

um mehr als 3 dB(A) unter-

schreitet.

Auch bei Anhängern gibt es im Hinblick auf die Pneus

übrigens einiges zu beachten: Wer einen Anhänger mit Zu-

lassung für 100 km/h tatsächlich so schnell fahren will, muss das

Reifenalter im Auge behalten. Die Gummis am Anhänger dürfen dann höchstens sechs Jahre alt sein, teilt die Sachverständigenorganisation KÜS mit. Sind die Pneus älter, darf das Gespann nur noch maximal 80 km/h

fahren.

Das Reifenalter mit Kalenderwoche und Jahr lässt sich an den letzten vier Ziffern der DOT- Nummer an der Reifenflanke

erkennen. Für die Mindest-

profiltiefe rät die KÜS zu mindestens drei Millimetern anstelle der gesetzlich erforderlichen 1,6 Millimeter.