Beim gut besuchten Königsball wurde zuerst die Proklamation der Kreiskönige 2018/2019 des Schützenkreises Bremen-Nord durch den 1. Vorsitzenden Peter Köhnke vorgenommen. Beide neuen Kreiskönige kommen vom Burger Schützenverein: Thomas Alfred Herrmann und Marianne Garbade.

Anschließend erfolgte die Proklamation der neuen Majestäten des Burger Schützenvereins durch den 1. Vorsitzenden Kurt Garbade. Der König 2017/2018, Hans-Jürgen Althaus aus dem Bergischen Land, hat es wieder geschafft, den besten Schuss zu platzieren. Dadurch erhielt er die Kaiserwürde. Somit regiert beim Burger Schützenverein im Jahre 2018/2019 das Kaiserpaar Hans-Jürgen und Renate Althaus. Eichenblattkönigin wurde Marianne Garbade, Bogenkönigin Stephanie Bartilla und Jugendbogenkönigin Lisa Stolt.

Am Sonntag beim Festessen wurden folgende Personen ausgezeichnet: Manuela Moebius und Walter Dirks erhielten die silberne Verdienstnadel des Vereins. Wilfried Kübler erhielt die Jubiläumsnadel für 25 Jahre Vereinstreue vom Verein. Die Ehrungen für den NWDSB und Deutschen Schützenbund wurden durch den Präsidenten des Bremer Schützenbundes, Horst Heimann, vorgenommen. So erhielt Wilfried Kübler die Nadel des Deutschen Schützenbunds für 25 Jahre Schützenwesen. Die goldene Verdienstnadel des Nordwestdeutschen Schützenbunds erhielt Ursula Retat. Die Sebastianusnadel des Deutschen Schützenbunds erhielt Artur Dierks. Die Sebastianusnadel ist eine der höchsten Auszeichnungen des Deutschen Schützenbundes. Sie wird nur an Sportschützen verliehen, die ihren Sport mehr als 30 Jahre lang aktiv ausüben. Der Ausklang des Festes erfolgte am Dienstag beim Katerschießen.