Zuvor wurde auch in diesem Jahr beim Abholen des Erntepaars die Erntekrone durch die Dorfjugend präsentiert, welche diese zuvor gebunden und einen eigenen Umzugswagen mit dem Motto „Trockenheit nicht bei uns“ hergerichtet hatte. Im selbst verfassten Erntegedicht wurde durch Timo Lerbs und Alena Klung wieder traditionell auf das Erntegeschehen und die in diesem Jahr sehr lang anhaltende Trockenperiode, welche gerade in der dörflichen Landwirtschaft zu spüren ist, eingegangen.

Mit der Krone voran zog dann der Tross, bestehend aus zehn Umzugswagen der Dorfjugend, ehemaligen Dorfjugend, vier weiteren Süstedter Wagen sowie Erntewagen und Gästen aus den Orten Ochtmannien, Uenzen, Syke, Heiligenfelde, Wachendorf, Osterholz, Gödesdorf, Schnepke und Falldorf einmal durch den Ort, vorbei an kreativ geschmückten Grundstücken. Ziel war die alte Noltesche Mühle mit ihrer Scheune, wo bei strahlendem Sonnenschein der zweite Teil des Erntegedichts vorgetragen wurde und die zuvor erwähnte Rede von Arne Bär „zur Dankbarkeit für Süstedt“ zu hören war.

Das von der Ortsfeuerwehr organisierte Erntefest klang am Nachmittag bei nettem Zusammensein mit Kaffee und Kuchen, Mettwurstknobeln und verschiedenen Spielen für die Kinder bei der Nolteschen Scheune aus, bevor es ab 20 Uhr hieß: Tanzfläche frei zur Musik von DJ Heino Wachsmann. Dort wurde dann bis in die Morgenstunden ausgelassen gefeiert und getanzt.