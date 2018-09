Die Orientierungsläufer des TSV Worpswede starteten nach der Sommerpause erfolgreich in die zweite Saisonhälfte. Auch nach Urlaub und Ferien haben die jungen Sportler ihre Leistungen aus den vergangenen Monaten und Jahren bestätigen können. Bei den Landesmeisterschaften über die Mitteldistanz konnten sie am 13. August in Tötensen vier Medaillen erringen. Bei bestem Wetter galt es im dicht bewachsenen Wald bei hohem Lauftempo anspruchsvolle Orientierungsaufgaben zu bewältigen.

Am besten gelang dies in ihren Altersklassen Max Sonneborn (Herren bis 20 Jahre) und Christoph Freudenfeld (Herren über 35), die sich jeweils über den Titel eines Landesmeisters freuen konnten. Knapp geschlagen geben musste sich Mareike Blohm (Damen bis 16), die eine sehr gute Silbermedaille errang. Ganz stark war auch die Leistung von Kilian Lilje, der in der mit einigen Nationalläufern besetzen Herrenhauptklasse (Herren Elite) auf einen hervorragenden Bronzerang lief. Dies ist seine erste Einzelmedaille in der Elitekategorie.

Kinder und Jugendliche, die sich für diese herausfordernde Natursportart interessieren, erhalten beim TSV Worpswede oder auch bei Spartenleiter Uli Bandt (Telefon 0 47 92 / 95 15 73) nähere Informationen.