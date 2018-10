THE BEATBOX in Aktion. (Picasa)

Damals versetzten sie ganze Stadien in Ausnahmezustand. Lieder wie “Yesterday”, “Let it be”, “Hey Jude”, “She Loves you”, “Help!”, “Hello, Goodbye”, und viele mehr begeistern noch heute unzählige Fans von Jung bis Alt.

THE BEATBOX – das sind vier italienische Ausnahmemusiker, die seit vielen Jahren weltweit die Fans begeistern. Ihre Show, die am 14. November ab 20 Uhr in der Stadthalle Verden zu sehen ist, ist viel mehr als nur ein gewöhnliches Tribut. Authentische Sounds werden durch die gleiche Instrumentierung erzeugt, mit denen die vier Pilzköpfe schon in ihren Konzerten begeisterten. Vom ersten Ton bis zur letzten Silbe hat man das Gefühl, die „Fab Four“ noch einmal live auf der Bühne erleben zu dürfen. Und auch optisch sind THE BEATBOX ganz nah dran am Original: Ihre Bühnenkostüme wurden von dem Schneider designed, der die Beatles damals für ihre US-Tourneen ausstattete. Die Show zielt nicht nur darauf ab, die Energie und den Charme des legendären Quartetts aus Liverpool wiederzubeleben – sie lässt die Beatles selbst auferstehen, zumindest für zwei Stunden.

Fans können sich von THE BEATBOX begeistern lassen und einen Abend genießen voller Erinnerungen an die „Swinging 60‘s“, die verrückten 70er-Jahre und die „Fab Four“ aus Liverpool. Tickets sind erhältlich in der Stadthalle und der Touristinformation in Verden und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie versandkostenfrei unter Telefon 03 65 / 548 18 30 und auf der Seite www.thebeatbox.de. In jeder deutschen Tourneestadt stehen jeweils 16 limitierte VIP-Arrangements zur Verfügung, die nur auf www.resetproduction.de zu buchen sind. Diese beinhalten unter anderem einen separaten Einlass, kostenlose Aufbewahrung der Garderobe, VIP-Pass, Willkommensgetränk, exklusives Treffen mit den Künstlern vor dem Showstart, von allen Künstlern handsigniertes Tourplakat und eine kleine Überraschung. Der Aufpreis zum regulären Ticket ist in jeder Kategorie erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.resetproduction.de.