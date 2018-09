Es sind vor allem die golden Kürbisbrote, die zurzeit in den Bäckereien und Hofläden sehr gefragt sind, ebenso Rezepturen für Kürbissuppen, die Gaumenfreuden versprechen.

Die Hausfrauen finden zudem in den Kochbüchern tolle Rezepte und Kochideen zur Vorbereitung von weiteren delikaten Speisen, darunter Salate und Aufläufe. Selbst Pizzaböden lassen sich aus diesen bis zu einem Zentner schweren Früchten zubereiten. Gern gekauft werden auch Kürbis-Zierfrüchte, die an Straßenrändern von Landwirten und Hobbygärtnern in verschiedenen Arten und Größen angeboten werden – sie erleben ihre Hochzeit zu Halloween.