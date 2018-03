Die dunkle Jahreszeit geht langsam zu Ende und die länger werdenden Tage machen Lust auf Neues – das gilt auch für den Kleiderschrank. Für alle, die es nicht mehr erwarten können ihre Wintergarderobe gegen frische, leichtere Kleidung zu tauschen, veranstaltet Gudrun

Eggers von der Boutique As­prion am Mittwoch, 21. März, eine Modenschau. Jeweils um 10.30 und 15.30 Uhr stellt die

Inhaberin bei einem Glas Sekt die aktuelle elegante, farbenfrohe und sportliche Damenmode vor, die sie für Ihre Kunden ausgesucht hat. Bei der Auswahl der neuen Stücke schaute Gudrun Eggers weniger auf aktuelle Trendfarben, sondern vielmehr darauf, was ihren Kunden gefallen würde. Zu Entdecken gibt es viel Neues. „Darunter leichte Stoffe, tolle Farben und alles super kombinierbar“, so die Expertin. Die Mode aus dem Bereich Damen- und Abendgarderobe ist bis Größe 50 erhältlich und auch für die Frau ab 30 finden sich zahlreiche schöne Stücke.

Da die Modenschau immer sehr beliebt und der Platz in den Verkaufsräumen der Boutique nur begrenzt ist, bittet Gudrun Eggers um eine persönliche

Anmeldung unter der Telefonnummer 04 21 / 66 32 12.

Asprion Boutique in der Gerhard-Rohlfs-Straße 57, 28757 Bremen.