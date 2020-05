Jerry Stiller war 62 Jahre lang mit Schauspielkollegin Anne Meara verheiratet. Sie starb 2015. Er folgte ihr nun mit 92 Jahren. (Nick Elgar/ImageDirect)

Ben Stiller war es, der den Tod seines Vaters publik machte. Auf Twitter schrieb der Schauspieler: „Leider muss ich euch mitteilen, dass mein Vater, Jerry Stiller, eines natürlichen Todes gestorben ist. Er war ein großartiger Vater und Großvater und etwa 62 Jahre lang der treueste Ehemann von Anne. Wir werden ihn sehr vermissen. Ich liebe dich, Dad.“ Jerry Stiller wurde 92 Jahre alt. Seine Frau Anne Meara - ebenfalls Schauspielerin - starb 2015.

Besonders Serienfans kamen in den Genuss des komischen Talents Jerry Stillers. Der New Yorker spielte von 1998 bis 2007 den jähzornigen Arthur Spooner in der Sitcom „King of Queens“. Zuvor war er jahrelang in einer wiederkehrenden Rolle Teil der Comedy-Serie „Seinfeld“, für die er 1997 als bester Gast-Schauspieler für einen Emmy nominiert war. 1998 wurde er mit dem American Comedy Award als bester Gaststar ausgezeichnet.

Doch nicht nur in Serien trat Jerry Stiller auf. In Komödien wie „Zoolander“ oder „Pfundskerle“ sah man ihn sogar an der Seite seines Sohnes Ben. Seit 2007 ziert sein Stern den berühmten Hollywood Walk of Fame.