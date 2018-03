Von 11 bis 18 Uhr

haben Bücherfreunde auf der Diele von Buthmanns Hof (Im Krummen Ort 2) die

Gelegenheit, sich günstig mit Lesestoff einzudecken. Gegen eine Spende können sie gebrauchte Lektüre mit nach Hause nehmen und so soziale Projekte fördern. Die Lions-Damen bieten Kaffee, Tee und Kuchen an, Musik gibt es von der Dixieland-Combo Old Hats und von Cladatje.