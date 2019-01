Der Rotary Club Bruchhausen-Vilsen, die Kirchengemeinde Asendorf und die Firma Vilsa-Brunnen haben gemeinsam ein Benefizkonzert durchgeführt. Die Musikerinnen der A cappella-Popband „medlz“ aus Dresden haben in der voll besetzten St. Marcellus-Kirche ihre Besucher begeistert.

Insgesamt ergab sich dabei eine Spendensumme von 8250 Euro, die durch Henning Rodekohr, Inhaber von Vilsa-Brunnen, sowie den Präsidenten des Rotary Clubs, Hartmut Fricke, übergeben wurde. Der Reinerlös des Konzertes wird gedrittelt und dient mehreren Zwecken: Der Verein „Lebenswege begleiten“ in Bruchhausen-Vilsen erhält 2750 Euro, die in verschiedene Projekte der Schülerhilfe fließen. Die Kirchengemeinde Asendorf erhielt die gleiche Summe für ihre musikalische Nachwuchsarbeit. Das verbleibende Drittel nutzt der Förderverein des Rotary Clubs zur Finanzierung eines Schulprojektes in Namibia.