Vom Verkaufen der Seele, von der eigenen Bestimmung, von Hoffnung, vom Licht, von so manchen Schicksalsschlägen, vom Hinfallen und Aufstehen singt der Norweger Bent Ivar DepuiTversland – und er singt eindrucksvoll. In Schlichtheit der Wortwahl ausdrucksstark auf den Punkt gebracht, beschreibt er Szenen des Scheiterns und malt Bilder des Überwindens bis hin zu alten Kinderträumen, einmal ein König sein zu wollen, der alles gut macht. Die markante Stimme des Sängers erinnert an eine Mischung aus Tom Waits und Joe Cocker. Die Musik ist inspiriert sowohl von Balkanrhythmen als auch von französischen Chansons. Die nach ihrem Frontmann benannte Band Depui tritt mit ihrem norwegischen Folkrock am Sonnabend, 16. Februar, um 20 Uhr im Gewoelbe in der Sagerstraße 36 in Vegesack auf. Tickets für das Konzert gibt es bei allen bekannten Verkaufsstellen.