Hafiz Mirzad ist für junge Gebrauchte der beliebtesten Marken bekannt. (BIANCA KLÄNER)

Der gebürtige Afghane schloss 1991 in Bremen seine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker ab. Damals hatte er vor, anschließend in sein Geburtsland zurückzukehren. Aufgrund des dortigen Bürgerkriegs zerschlugen sich allerdings seine Pläne. So entstand der Wunsch, in ­Bremen etwas Eigenes auf die Beine zu stellen und zur hiesigen Wirtschaft beizutragen. „Ich wollte nicht nur hierbleiben, sondern hier auch erfolgreich sein“, erläutert der Unternehmer seine Anfänge.

Seit 2009 finden die Kunden das Autohaus Stern in der Neuenlander Straße 422–426. (BIANCA KLÄNER)

1993 eröffnete Mirzad in ­Kattenturm das Autohaus Stern. Seither bekommen seine Kunden bei ihm junge Gebrauchte der beliebtesten Marken – zum Beispiel Mercedes, BMW und Audi – in erstklassigem Zustand. 2009 folgte der Umzug zum jetzigen Standort, der sich in der Neuenlander Straße 422–426 ­direkt neben einem weiteren Autohaus befindet. „Ich wollte gern einen Schauraum haben, damit die Kunden sich die Fahrzeuge bei Regen und Schnee drinnen in Ruhe ansehen können“, sagt Mirzad. Nicht nur mit den Räumen, sondern auch mit der günstigen Verkehrsanbindung ist er sehr zufrieden.

Alle Details

Neukunden finden den Weg zu Mirzad häufig über Empfehlungen. So schätzen etwa Beschäftigte der in Bremen ansässigen internationalen Firmen, dass das Autohaus nicht nur beste Qualität und einen verlässlichen Service bietet, sondern dass die Belegschaft die Kunden zudem in insgesamt fünf Sprachen beraten kann. Außerdem finden Menschen das Südbremer Unternehmen über seine Homepage sowie die großen Onlineportale Autoscout24 und Mobile.de, wo alle aktuellen Modelle aufgeführt sind. „Uns ist wichtig, dass die Beschreibungen im Internet hundertprozentig genau sind“, sagt der Chef. „Dort muss alles stehen zu den Details wie Reifenprofil, Sitzen und etwaigen Kratzern.“ Jeder, der bei ihm ein Auto kauft, erhält eine einjährige Garantie.

Mirzad wünscht sich zufriedene Kunden, die wiederkommen – sei es in die hauseigene Werkstatt zu Reparaturen, zur TÜV-Untersuchung oder für den nächsten Fahrzeugkauf. „Daher darf man als Autohändler nicht nur an das eigene Interesse denken“, betont er. „Man muss seinen Job richtig machen und zum Kunden immer ehrlich sein.“ Zu Mirzads Geschäftsphilosophie gehört zudem, bei allen Hindernissen stets optimistisch nach vorne zu schauen. „So möchte ich auch die kommenden 25 Jahre weitermachen“, sagt der Auto­händler.

Momentan ist die Marke ­Mercedes sehr gefragt und im Gespräch, da es beim Hersteller viele Modelländerungen gibt. Mirzad hat acht Mitarbeiter, auf deren Können er sich jederzeit verlassen kann. Dass das Autohaus Stern eine sehr gute Adresse in Sachen junge Gebrauchtwagen ist, hat sich längst bis ins Ausland herumgesprochen. So waren unter den Kunden bereits Käufer aus ­Ghana, dem Irak und den USA.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens erhalten derzeit alle Stammkunden, die ihren Wagen zur Reparatur abgeben, eine Gutschrift.

Das Autohaus Stern in der Neuenlander Straße 422–426 ist unter Telefon 80 91 00 74 zu erreichen. Geöffnet ist montags bis freitags von 8.30 bis 18.30 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Weitere Infos unter www.autosternbremen.de.