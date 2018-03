Verden. Sein Hobby: Dudeln. Sein Engagement: Sport. Sein Beruf: Lehrer am Domgymnasium Verden (Dog). Peter Heilen ist ein gutes Beispiel dafür, wie jemand diese drei schwierigen Faktoren mit Leben füllt. Aber mal der Reihe nach.

Der Lehrer in den Fächern Französisch und Sport ist an seiner Schule Fachobmann für Sport und Rudern. 1999 kam er in die Reiterstadt und unterrichtete seitdem Hunderte von Schülern. Mit Sport hat der 48-Jährige immer zu tun gehabt, seit er im Alter von sieben Jahren mit dem Schwimmen begann. Später spezialisierte er sich auf das Rudern, hinzu kam die Teamsportart Volleyball und Fitnesssport. Aus seiner Schülerzeit ist ihm als bedeutendstes Ereignis das Bundesfinale Turnen bei „Jugend trainiert für Olympia“ in Erinnerung. Auch der Deutsche Ruderwandertag in Verden, mit Hunderten aktiven Teilnehmern hat sich tief in seinen Erinnerungen verankert.

Aktuell bereitet er mit seinen Kollegen seit Monatsbeginn Schülerinnen und Schüler auf den Verdener Stadtlauf am 16. Juni vor. Im Vorjahr gingen immerhin elf Staffeln an den Start, die drittstärkste Meldung, die beim Veranstalter Leichtathletikverein Verden vorlag. Wie immer bei den Stadtlaufstaffeln müssen dreimal 900 Meter durch die Innenstadt von Verden gelaufen werden, als Letzte muss immer eine Läuferin den Staffelstab ins Ziel am Lugenstein bringen. In der Vorbereitung steht deshalb im Unterricht das Thema Ausdauer auf dem Lehrplan.

Die Kriterien zur Auswahl der Starter sind Bereitschaft und Leistung. Das erfordert von ihm Planung Augenmaß und viel Zeitaufwand – Lehreralltag. Höhepunkt dieses Engagement auch für Schülerinnen und Schüler ist dann der Tag des Laufs. Wenn dann nach vielen Abstimmungen und Änderungen die Teams und deren Laufreihenfolge stehen, kann es losgehen. Schon vor Jahren sind die Veranstalter aufmerksam geworden, als sich seine Truppe einen Umkleideraum im Vorhof des Eine-Welt-Ladens schaffte: seine Idee.

Wie begeistern er und seine Kollegen immer wieder aufs Neue Jungen und Mädchen, für ihre Schule zu starten? Für Bewegungsbegabte ist die Teilnahme einfach selbstverständlich. Aber auch andere wollen starten: Nun gibt es beim Dog beim Gang zur Sporthalle eine ganz spezielle „Wall of Fame“ – eine Wand der ausgezeichneten Sportler und deren Sportevents. Für den Stadtlauf gibt es dort einen Schaukasten mit Fotos und Platzierungen aller Domgymnasiasten. An dieser „Wall“ werden also beim Gang in die Sporthalle die Gymnasiasten zur Teilnahme an Wettkämpfen motiviert.

Zusätzlich berichtet das schwarze Brett in der Schule, eigentlich ein Info-Monitor, nicht nur über Änderungen, sondern auch über alle sportlichen Leistungen der Schüler. Auch das war und ist eine Idee der engagierten Sportlehrer an der Schule. Im Stadtlauf sieht Heilen ein großes überregionales Ereignis für Verden. Keine andere Sportveranstaltung außerhalb des Stadions zieht so viele Menschen in die Stadt Verden.

Neben dem Sport engagiert sich Heilen aber auch bei der Feuerwehr, in Borstel ist er bei den Blauröcken Sicherheitsbeauftragter. Um auf sein Hobby Dudeln zurückzukommen: Er spielt Dudelsack in der Band Impius Mundi, einer Mittelalter-Rockband. Wenn eine Band bereits dreimal zum deutschen Kult-Festival nach Wacken eingeladen wurde, dann ist das wie ein Ritterschlag für Musiker. Wer sich Meriten beim Stadtlauf verdienen will, der kann sich ab sofort für das Laufereignis anmelden unter: HBehrmnann@t-online.de.