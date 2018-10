Feuer und Flamme für den Beruf des Kochs: Timo Klenke (rechts) ist neuer Küchenchef im Betrieb von seinem Vater Axel Klenke (links). Auch Lebensgefährtin Nadine Scheck (Mitte) arbeitet in der Traditionsgaststätte. (Björn Hake)

Er lernte im Swissotel sowie bei renommierten Köchen wie Daniel Otto und Jeffrey Hoogstraaten. Seine Lehre schloss er als Jahrgangsbester ab. Anschließend wechselte er in die Küche des Wachtelhofes in Rotenburg. Seit April ist er nun wieder hier, in Langwedel, und schreibt die Erfolgsgeschichte des familiengeführten Gasthauses fort.

Darüber freut sich natürlich auch Chef Axel Klenke. Er ist froh und dankbar, wie es nun gekommen ist. „Es ist natürlich schön, meinen Sohn an meiner Seite zu haben. Und kochen kann er, das ist eine Wucht“, schwärmt er. Die Arbeit mit dem Vater gefällt auch dem Sohn. „Das Familiäre ist ja auch ein Markenzeichen unseres Hauses“, sagt er. „Es gibt schließlich noch weitere Familienangehörige, die bei uns für einen reibungslosen Ablauf des Betriebes sorgen“, erzählt er. Und schaut zu Nadine Scheck, seiner Lebensgefährtin, die für den guten Service sorgt. Und die Eltern von Axel Klenke. Sie sind oft noch vor Ort und helfen mit. Dabei haben sie ihr Gasthaus offiziell schon 1993 an Axel Klenke übergeben. Damals noch unter dem Namen „Müllers Gasthaus“, bis 2004 die Umbenennung erfolgte.

Klenkes Gasthaus Langwedel (Alexandra Rose)

Angesichts der aktuellen Entwicklung scheint der Generationswechsel vorprogrammiert zu sein. Dennoch möchte Axel Klenke keinen Druck machen. „Timo soll sich das alles in Ruhe ansehen“, sagt er und betont, dass eine Übernahme nicht gesichert sei. „Wir wollen sehen, wie es läuft“, sagt Axel Klenke, der weiterhin für das große Ganze verantwortlich ist. Die nächsten Jahre soll sich daran nichts ändern. Darauf könnten sich die Gäste verlassen, verspricht der Chef.

Ebenso zuverlässig dürfen sich die Gäste auf das alljährliche Veranstaltungsangebot im großen Saal des Gasthauses freuen. „Im November starten wir die Kohl und Pinkel-Saison. Unsere Feiern sind immer schnell ausgebucht“, wirbt Klenke für eine frühzeitige Anmeldung. Das Gasthaus bietet noch viel mehr: vielfältiges, frisches Essen für Festlichkeiten aller Art in traditionellem Ambiente sowie eine freundliche und persönliche Atmos­phäre. Für private Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, Vereins- oder Betriebsfeiern bietet der Große Saal mit 180 Sitzplätzen einen idealen Rahmen. Eine große Theke und eine Sektbar gehören selbstverständlich dazu. „Wir bieten viele Möglichkeiten für besondere Feiern und Erlebnisse“, sagt Axel Klenke.

Klenkes Gasthaus Langwedel (Alexandra Rose)

Die Stube des Gasthauses bietet hingegen Platz für ein schönes Essen in kleinerer Runde, aber auch Seminare oder überschaubare Tagungen. In der gemütlichen Gaststube kann man gut sitzen und schnacken, das Feierabendbier genießen und sich nach einem Spaziergang durch den schönen Flecken Langwedel erholen. Das Restaurant, geführt von Timo Klenke, steht für ein abwechslungsreiches und modernes Speiseangebot mit frischen regionalen Produkten. Im Biergarten kann man sich mit Freunden treffen. Im Frühjahr und Sommer organisiert Klenke auch dort beliebte Veranstaltungen. Nicht zuletzt bietet das Gasthaus Tagungsräume in jeder Größe. Ob für den Betrieb, Club, Einrichtung, Verein oder Verband: „Wir bieten vielfältige Optionen“, erklärt Klenke.

Zum Kohlessen oder für die Jubiläumsfeier: Interessierte finden auf der Internetseite alle Termine und Angebote unter www.klenkes-gasthaus.de.