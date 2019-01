Kinder

Bergung des kleinen Julen: Vertikaler Tunnel ist fertig

Bei der Suche nach dem zweijährigen Julen in Spanien ist die Bohrung eines senkrechten Parallel-Tunnels abgeschlossen. Wie die Zeitung „El País“ und andere spanische Medien berichteten, wurde der vertikale Tunnel von 60 Metern Tiefe am späten Abend fertiggestellt. Von dessen Grund aus wollen die Helfer einen horizontalen Zugang zu dem Schacht graben, in den der Junge gestürzt war. Julen wird in 70 bis 80 Metern Tiefe vermutet. Experten halten es nicht für ausgeschlossen, dass der Junge auch mehr als eine Woche nach dem Sturz lebend gerettet werden könnte.