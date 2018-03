Der 1. Vorsitzende Johann Heimsoth begrüßte 49 der 720 Mitglieder, ehe er der im vergangenen Jahr gestorbenen Vereinsmitglieder gedachte. Im Rahmen seiner darauffolgenden Rede ehrte Heimsoth langjährige und Ehrenmitglieder des Vereins mit Anstecknadeln, kleinen Präsenten und Ehrenurkunden.

Dann kam es zur Ehrung der Fußballerinnen und der Fußballer des Jahres 2017 im Senioren- und Jugendbereich. Mareike Biermann und Lars Bothe setzten sich bei den aktiven Senioren durch, im Jugendbereich schafften es Lea Röpke und Hannes Luttmann, sich von der Konkurrenz hervorzuheben. Zum Schiedsrichter des Jahres wurde Tim Schneider gewählt.

Im weiteren Verlauf berichteten die Abteilungsleiter über ihre jeweiligen Bereiche. So sprach Spielausschussobmann Michael Mattusch über ein getrübtes Jahr 2017. Wie bereits bekannt, zog die 1. Damenmannschaft im laufenden Spielbetrieb mangels Spielerinnen zurück, die 1. Herrenmannschaft stieg aus der Kreisliga ab, was auch einen Abstieg der 2. Herrenmannschaft nach sich zog. Positiv zu erwähnen sind die Erfolge der Altligamannschaft mit dem Erreichen des vierten Platzes bei der Niedersachsenmeisterschaft. Auch die jüngsten Erfolge lassen positiv nach vorne blicken. So hat sich die 2. Damenmannschaft einen guten vierten Tabellenplatz in der ersten Kreisklasse erkämpft, und die 1. Herrenmannschaft ist frisch gebackener Hallenkreismeister im Futsal. Weiterhin hat sich die S 50 mit Holtebüttel zusammengeschlossen, kann so problemlos mitspielen und hält sich gut im Mittelfeld der Tabelle, berichtete Mattusch.

Jugendobmann Andre Schneider hingegen konnte wieder einmal von außergewöhnlichen Erfolgen im Jugendbereich berichten. Diverse Meisterschaften in verschiedenen Altersklassen konnten eingefahren werden. Als Höhepunkt bezeichnete Schneider die Werder-Bremen-Fußballschule im Sommer mit über 90 Teilnehmern. Schiedsrichterwart Axel Meineke appellierte an alle Mitglieder des TSV Brunsbrock: Es werden einfach zu wenig Schiedsrichter vom Verein gestellt, was hohe Kosten aufwirft.

Dann konnte Johann Heimsoth in Abwesenheit von Kassenwart Gerd Huxol von einer guten Haushaltslage berichten. Einige größere Renovierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen wurden durchgeführt oder für das aktuelle Jahr eingeplant. Kassenprüfer. Sascha Wendt bestätigte eine ordentliche und solide Kassenführung und beantragte die Entlastung des Vorstandes. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Weiterhin standen einige Neuwahlen auf der Tagesordnung. Nach dem Rücktritt von Jugendobmann André Schneider und Kassenwart Gerhard Huxol wurde mit Susanne Ackermann schnell eine neue Kassenwartin gefunden. Einen neuen Jugendobmann hingegen gibt es vorläufig nicht. Die Aufteilung der Aufgaben auf ein kleines Team wurde als Interimslösung beschlossen. Des Weiteren wurde Jörg von Ahsen als 2. Vorsitzender einstimmig wiedergewählt. Saskia Wicknig übernimmt den Posten der Schriftführerin, Hermann Gerke und Pablo Kaiser fungieren als Kassenprüfer.

Zum Abschluss bedankte sich Johann Heimsoth bei seinen Vorstandskollegen, Übungs- und Abteilungsleitern sowie Mitgliedern und Sponsoren, die den Verein unterstützt haben und schloss die Jahreshauptversammlung ordnungsgemäß.