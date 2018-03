Vorsitzenden und die Wahlen des Kassenwartes und des Jugendobmannes. Zum 1. Vorsitzenden des Borsteler FC wurde der bisherige 2. Vorsitzende Peter Berkenkamp gewählt. Dadurch musste auch der Posten des 2. Vorsitzenden neu gewählt werden, den Berkenkamp vorher ausgefüllt hatte. In dieses Amt wurde mit Michelle Lübeck, eine Gründerin des Damenfußball des BFC gewählt. Im Posten der Kassenwartin wurde Anke Marach bestätigt, Anke geht damit in ihr elftes Jahr als Vorstandsmitglied des BFC. Auf der Position des Jugendwartes gab es einen Wechsel, für Boris Jeromin, der nicht erneut kandidierte, wurde mit Fred Marach der ehemalige 1. Vorsitzende des Vereins gewählt.

Der Verein nahm sich vor in der kommenden Saison wieder eine Herrenmannschaft in den Spielbetrieb zu nehmen, den Damen- und Mädchenfußball weiter zu fördern und die Außenstellung des Vereins in einen positiveren Blick zu bringen. Grade im Damen- und Mädchenbereich ist der Verein auf einem sehr guten Weg und hofft auch in der kommenden Saison wettbewerbsfähig starten zu können. Auch die Zusammenarbeit mit den Verein „Verden hilft“ liegt dem neu gewähltem Vorstand sehr am Herzen. Der Borsteler FC steht für Integration und möchte dieses in Zukunft auch vorleben.