Das Berliner Künstlerkollektiv Die Dixons hat zusammen mit den Künstlern Tank, Weisse Seite und FIX77, ein Replikat von Da Vincis Mona Lisa in einer Größe von 16,30 und 10,60 Metern an die Brandwand eines Hotels in der Mühlenstraße gegenüber der East Side Gallery gemalt. Foto: Annette Riedl (Annette Riedl / dpa)