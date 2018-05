Außer der Berliner Turnerschaft nahmen der TV Grohn, der TSV St. Magnus, der Lüssumer SV, der TSV Lesum, die SG Marßel und der MTV Schönebeck teil. Die Gesamtleitung hatte der Schwimmwart Martin Kotschote.

In der Disziplin 100 m Lagen holten sich Chris Kotschote (TV Grohn, 01:32,38) und Hannes Kohlhoff (TV Grohn, 01:46,25) jeweils den ersten Platz. Die schnellsten Schwimmer über 25 m Schmetterling waren Leon Rechermann (TV Grohn, 00:17,03), Marco Schumann (TSV Lesum, 00:17,15) und Siegmar Zedler (SG Marßel, 00:17,31). Über 25 m Brust wurden gleich reihenweise erste Plätze geschwommen. Der TSV Lesum holte sich fünfmal den ersten Platz, der Lüssumer SV einmal, der TSV St. Magnus dreimal und der TV Grohn sechsmal.

Zum ersten Mal bei den Kreismeisterschaften wurde die Disziplin 400 m Freistil ausgeschrieben. Einen verdienten ersten Platz holten sich Chris Kotschote (Jahrgang 2003, TV Grohn, 07:30,84) und Siegmar Zedler (Jahrgang 1959, SG Marßel, 06:40,63).

Ebenfalls zum ersten Mal ausgeschrieben war das Streckentauchen über 15 m beziehungsweise 25 m. Unter neun gemeldeten Familien ging der erste Platz an Familie Kotschote (TV Grohn, 00:47,09), der zweite Platz an Familie Kassuba (TSV St. Magnus, 00:51,12), der dritte Platz an Familie Schedemann (TV Grohn, 01:02,16), der vierte Platz an Familie Kohlhoff (TV Grohn, 01:08,53), der fünfte Platz an Familie Meyerdierks (TSV St. Magnus, 01:21,84), der siebte Platz an Familie Kruse (TSV St. Magnus, 01:26,35), der achte Platz an Familie Lattner (TV Grohn, 01:27,50) und der neunte Platz an Familie Bernhardt (MTV Eiche Schönebeck, 01:34,50).

Unter den kleineren Schwimmerinnen und Schwimmern wurden Wanderpokale verliehen. Ausgeschrieben waren 50 m Freistil. Im Jahrgang 2006-2009 errang zum ersten Mal Hannes Kohlhoff (TV Grohn, 00:38,65) den Pokal. Im Jahrgang 2002-2005 errang den Pokal Marco Schumann (TSV Lesum, 00:31,66) und im Jahrgang 1998-2001 errang Leon Rechermann (TV Grohn, 00:33,16) den Pokal.

Dieses Jahr wurde die Gesamtwertung in männlich und weiblich aufgeteilt. In der Gesamtwertung der Männer belegte der TV Grohn den ersten Platz (10,907 Punkte), die Berliner Turnerschaft den zweiten Platz (8,154 Punkte), der TSV Lesum den dritten Platz (8,000 Punkte), der TSV St. Magnus den vierten Platz (6,666 Punkte), den fünften errang die SG Marßel (3,200 Punkte) und der sechste Platz ging an den MTV Eiche Schönebeck (2,800 Punkte). Bei den Frauen erreichte der TV Grohn den ersten Platz (11,725 Punkte), der TSV Lesum den zweiten Platz (8,916 Punkte), die Berliner Turnerschaft den dritten Platz (8,533 Punkte), der Lüssumer SV den vierten Platz (7,166 Punkten), der MTV Eiche Schönebeck den fünften Platz (6,300 Punkte) und der TSV St. Magnus den sechsten Platz (6,000 Punkte).

Zum Abschluss fanden dann die Siegerehrungen sowie das gemeinsame Grillen mit der Berliner Turnerschaft statt. Für die zahlreichen Spenden für das Büfett und die vielen helfenden Hände bedanken sich die Organisatoren recht herzlich bei den Eltern. Ebenfalls bedanken sie sich bei der Bäckerei Starke für die tatkräftige Unterstützung beim gemeinsamen Frühstück mit der Berliner Turnerschaft.