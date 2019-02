Berne

Berner „Radieschen“ dankt Unterstützern

Berne. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebensmittelausgabestelle „Radieschen“ der Johanniter Unfall-Hilfe in Berne bedanken sich herzlich bei allen bekannten und anonymen Spendern, die das „Radieschen“ im vergangenen Jahr mit großen und kleinen Spenden versorgt haben. Ein schöner Erfolg war in der Vorweihnachtszeit wieder die Aktion mit den Fünf-Euro-Lebensmitteltüten, die von den beiden Edeka-Märkten Maaß in Lemwerder und Wigger in Berne unterstützt wurden.