Bertha findet schnell die günstigste oder nächste Tankstelle - und ist dabei werbefrei. (connect business)

Es gibt einige Tankstellenfinder für Smartphones auf dem Markt, mitunter sind die Apps jedoch vollgestopft mit Werbung oder einfach schlecht zu bedienen. Eine erfreuliche Ausnahme ist Bertha vom deutschen Startup „connect business“. Mit der schnellen Tankstellensuche können insbesondere Vielfahrer einiges an Geld sparen. Bertha vergleicht die Preise live für die etwa 15.000 meldepflichtigen Tankstellen in Deutschland - alle wichtigen Informationen wie Öffnungszeiten, Entfernung und Preise lassen sich schnell abrufen. In einer übersichtsartigen Kartenansicht lässt sich zudem verfolgen, in welchen Bereichen es sich gerade besonders günstig tanken lässt.

Auch Fahrer von Autos mit alternativen Antrieben finden rasch den passenden Energielieferanten. Live-Preise gibt es allerdings nur für Diesel, Super E5 und Super E10 - laut Betreiber sollen noch dieses Jahr weitere folgen. Neu hinzugefügt wurde eine Funktion für Fahrer mehrerer Autos, sodass sich über Filter schnell der richtige Sprit zuordnen lässt - zudem wurde das Nutzerkonto überarbeitet.

Bertha ist leicht zu bedienen und dabei vor allem komplett werbefrei - das soll laut connect business auch so bleiben. Dabei können alle Funktionen auch ohne Anmeldung verwendet werden. Bertha ist für Android und iOS verfügbar.