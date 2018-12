MGV-Orpheus bei der Adventsfeier des HVFR _ 02 12 2018.jpg

Am ersten Advent beging der Heimatverein Farge-Rekum im Fährhaus Farge seine Adventsfeier bei Kaffee, Tee und Kuchen. Zahlreiche Vereinsmitglieder ließen sich diesen gemütlichen Nachmittag mit stimmungsvoller Musik und besinnlichen Beiträgen von Gertrud Herzog und der Gruppe „Klangklör“ nicht entgehen.

Neben der im norddeutschen Bereich sehr bekannten Gesangsgruppe „Klangklör“ konnte auch der Männergesangverein (MGV) Orpheus-Farge (Foto) von 1859 mit seinen Liedern am Anfang und am Ende zum Gelingen des Nachmittags beitragen. Das Publikum war allgemein von diesem Nachmittag als Start in den Advent begeistert und ging nach drei Stunden froh gestimmt nach Hause.