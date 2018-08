Brokser heiratsmarkt

Besiegelt per Handschlag

Femke Liebich

Während an den ersten vier Markttagen Fahrgeschäfte, Aussteller und das Partyprogramm in den Festzelten im alleinigen Fokus der Öffentlichkeit stehen, ist der letzte Tag des Heiratsmarktes eindeutig für die Vierbeiner reserviert. Wer Tiere mag, der kommt seit Jahrzehnten zum beliebten Pferdemarkt am Dienstag auf das Festgelände in Bruchhausen-Vilsen.