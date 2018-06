Es musste schon etwas ganz Besonderes sein und deshalb schlug der Vorstand Christa Meyer und Oskar Bender für die Ehrennadel der Gemeinde Lilienthal vor.

Christa Meyer war Mitbegründerin der 1966 entstandenen Damenabteilung des Schützenvereins, hat diese über mehrere Jahre geleitet und auch nach ihrem Rückzug von diesem Posten teils im Verborgenen, teils in der Öffentlichkeit weiter für den Verein gewirkt. Im Festausschuss, der unter anderem auch dafür zu sorgen hat, dass die Mitglieder und Gastschützen auch ordentlich Preise einheimsen können und deshalb mit Freude wiederkommen, ist Christa fest verwurzelt. Sie klappert Geschäfte ab für gestiftete Preise, kauft ein, schleppt und verpackt, wo andere sich inzwischen längst aufs Altenteil zurückgezogen haben.

Oskar Bender ist 1969 in den Schützenverein eingetreten, war zunächst als Pistolenschütze aktiv und führte die Sparte ab 1983 an. Als im Jahr 1986 die Jugendleitung plötzlich zurücktrat, erklärte sich Oskar sofort bereit diesen Posten zu übernehmen, zunächst neben der Leitung der Pistolenabteilung. 1993 wechselte er in das Amt des Sportleiters, welches er bis 2003 ausübte. Nebenher betätigte er sich bis heute als Materialwart und bis 2014 als 2. Platzwart. Nach seinem Ausscheiden aus dem engeren Vorstand übernahm er den Posten des Vorstandsadjutanten, auch war er von mehreren Königen als Königsadjutant berufen.

Weil es so schwierig ist, die Aktivitäten dieser beiden Ehrenamtstätigen, in einen Zeitungsartikel zu kürzen, war der Rahmen der Ehrung im November im Rathaus durch den Bürgermeister kein zu großer.