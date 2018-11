Auch beim jüngsten Gilde-Treff in Bassum wurden wieder zahlreiche Pokale und Präsente an erfolgreiche Gilde-Mitglieder überreicht.

Auch der Gilde-Vorstand hatte für diesen Tag ein schmackhaftes Gänsekeulen-Essen organisiert. Der Einladung folgten mehr als 50 Gilde-Mitglieder, die allesamt das qualitativ hochwertige Gourmet-Essen lobten.

Traditionell begannen um 11 Uhr die Schießwettbewerbe auf der elektronischen Kleinkaliber-Schießsportanlage um die Gilde-Pokale und um den Rathaus-Pokal. Bevor jedoch die Sieger-Schützen ihre Pokale erhielten, nahm der Vorsitzende Horst-Dieter Jobst die Ehrung verdienter Gilde-Mitglieder vor. Hierbei wurden zwei Gilde-Mitglieder in besonderer Weise geehrt.

Die 90-jährige Gilde-Schwester Inge Richter ist Gründungsmitglied der Schützengilde und Gilde-Königin 2010. Sie hat in besonderer Weise dazu beigetragen, dass die viermaligen Besuche des Münchner Oktoberfestes mit jeweils 40 bis 50 Gilde-Mitgliedern unvergessene Events wurden. Hier hatte auch ihr verstorbener Lebenspartner Karl-Heinz Finke seinen Beitrag geleistet. Diese Oktoberfest-Fahrten waren vorrangig geprägt von fröhlichen Episoden der Beiden, mit jeweils außergewöhnlichen Ideen, die von Inge Richter individuell bei jeder Bayern-Reise für jeden Teilnehmer kreiert wurden. Ein Beispiel waren Werder-Lätzchen und Buttons, die jeder Teilnehmer vor Reise-Antritt erhielt

Als großes Erlebnis wurde auch das Aufhängen der Königsscheibe in Falkenburg herausgestellt. Die Großfamilie von Inge Richter hat die 200 Gäste mit den Gilde-Mitgliedern in einem Großraumzelt mit Live-Musik unterhalten und hervorragend bewirtet. Hier waren unter anderem die Bürgermeisterin aus Ganderkesee, der Landrat aus Oldenburg und der Bundesschützenkönig präsent. Es war ein Fest der Superlative, das von allen Teilnehmern niemals vergessen wird. Mit standing Ovations wurde die Übergabe des Präsents an die 90-jährige Inge Richter von den dankbaren Gilde-Teilnehmern quittiert.

Als Nächster wurde der Gilde-Bruder Horst-Freitag vom Vorsitzenden herausgestellt, der über Jahre die Gilde-Mitglieder ehrenamtlich mit einem Großraum-Bus sicher zu den Zielen chauffiert hat. Ob zum Oktoberfest nach München oder zu Königsscheiben-Aufhängungen auswärtiger Gilde-Majestäten – immer stand Horst Freitag mit seinem Bus parat. Da er bei allen Fahr-Aktionen auf einen monetären Ausgleich verzichtet hat, erhielt er ein namensbezogenes Erinnerungsgeschenk überreicht.

Nach diesen Ehrungen hob der Vorsitzende die ehrenamtlichen Leistungen mehrerer Gilde-Mitglieder ganz besonders hervor, die sich über Jahre um das Gemeinwohl in der Gesellschaft verdient gemacht haben. Hier wurden auch die sozialen Leistungen jeder einzelnen Person herausgestellt. Jeder der nachfolgend Genannten erhielt ebenfalls ein Geschenk überreicht mit einem individuellen Dankeschön: Helmut Behrens, Werner Rohlfs, Rolf Wedekind, Heinrich Garbers, Lars Schorling, Lory Butt, Wilfried Siegmann, Marga Scharringhausen, Ibbi Pata, Renè Lewa, Gerd Gohlke, Heinz Wessel, Martina Freitag, Michaela Pieper, Heiner Löhmann und Andreas Paul.

Die Auszeichnungen nahmen mehr als eine Stunde in Anspruch, sodass die sportlichen Ehrungen und Pokalverleihungen erst nach dem gemeinsamen Essen durchgeführt wurden. Die Gewinner des Monatsschießens und der Pokale waren:

Damen 1: 1. Birgit Jobst, 2. Geertje Lewa, 3. Michaela Pieper; Schützen 1: 1. Rene Lewa, 2. Robin Rückert, 3. Heinz Wessel; Schützen 2: 1. Peter Gerken, 2. Burkhard Jachnow, 3. Julio Pata; Schützen 3: 1. Heinrich Garbers, 2. Rolf Wedekind, 3. Horst-Dieter Jobst; Rathaus-Pokal: 1. Horst-Dieter Jobst, 2. Irmgard Rabe, 3. Gerd Gohlke.

Nach den schießsportlichen Ehrungen wies der Vorsitzende Horst-Dieter Jobst noch einmal auf das geplante Tafelfest am 24. Februar 2019 in der Gilde-Festhalle hin, zu dem neben den Tafelkunden auch die Ehrenamtlichen der Stadt eingeladen werden sollen. Ergänzend wurde ebenfalls noch auf den nächsten Gilde-Treff mit dem Königsschießen am 9. Dezember verwiesen, bei dem morgens das Gildeschießen und nachmittags das Königsschießen stattfinden soll.