Bei der Entwicklung neuartiger Batterien und Akkus ist Graphen mit Löchern der jüngste Hoffnungsträger. Wie eine Forschergruppe um Hongtao Sun von der University of California im Fachjournal „Science“ erklärt, verbessern Löcher die Speicherung und den Transport elektrischer Ladung. Die Ladezeit verkürzt sich. Wenn Sauerstoffverbindungen an das Graphen gebunden sind, spricht man von Graphenoxid, das leichter zu verarbeiten ist als Graphen. Hongtao Sun und Kollegen verwenden winzige Graphenoxidblättchen auf zweierlei Weise. An die meisten binden sie die Verbindung Niob(V)-oxid als elektrochemisch aktives Material. In andere Blättchen ätzen sie mit Wasserstoffperoxid Löcher. Die verschiedenen Blättchen werden anschließend zusammengesetzt. Nach Darstellung der Wissenschaftler zeichnet sich das Graphennetzwerk durch besonders gute Eigenschaften beim Elektronentransport aus. Die poröse Struktur erleichtere den schnellen Transport von Ladungsträgern.