Ein paar Regentropfen und kühle Temperaturen hielten 34 Mädchen und Jungen nicht davon ab, sich mit ihren Trainingspartnern im Mehrkampf zu messen. Keine Konkurrenz aus anderen Vereinen, eine vom Organisationsteam um Trainer Gerold Christen bewusst getroffene Entscheidung. „Wir wollten vor allem unseren jüngeren Trainingsjahrgängen die Gelegenheit geben, ihre Fortschritte ihren Eltern zu präsentieren und hinterher bei Kaffee und Kuchen zu klönen.“ Eine Idee, die sehr gut angenommen wurde. Zahlreiche Eltern, Omas und Opas füllten die Tribüne und feuerten ihre Kinder an. Der Applaus der Familien spornte an, alles aus sich herauszuholen. Stellvertretend für viele gute Resultate standen die Ergebnisse von Marta Henke und Leni Nowotny in der Altersklasse W10. Beide sprinteten die 50 Meter in 8,4 Sekunden, Leni landete im Weitsprung bei 3,7 Meter, Marta bei 3,53. Den Ball warf Marta mit 16,50 Metern zwei Meter weiter als Leni und hatte am Ende mit 934 gegenüber 933 Punkten die Nase hauchdünn vorn. Trainer Gerold Christen war nicht nur begeistert von den Leistungen sondern auch von der Atmosphäre auf und neben der Tartanbahn. „Schlechtes Wetter, nahende Ferien – und trotzdem kommen über 30 Sportler und so viele Zuschauer, das zeigt, wie gut wir als SGM-Einheit funktionieren.“ Wie sehr Teamspirit anspornen kann, demonstrierte dann mit David Borisow (MJU18), der älteste Starter. „David war eigentlich müde und wenig motiviert“, und Trainer Gerold Christen musste erst Begeisterung wecken. Doch dann gelang die persönliche 100 Meter-Bestzeit von 12,4 Sekunden; sie trug ihn zu weiteren Bestleistungen im Weitsprung mit 5,28 Metern und im Kugelstoßen mit 11,93 Metern.